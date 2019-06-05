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Украинец ярко послал в прямом эфире террориста "ДНР": "фак" попал на видео

4.3тЧитать материал на украинском

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" одиозный одесский писатель Всеволод Непогодин отличился выпадом в адрес так называемого начальника "пресс-службы народной милиции ДНР" Даниила Безсонова, после чего украинца выгнали из студии.

Во время известной своей ложью об Украине передачи "60 минут" показали прямое включение из оккупированного Донецка, где террорист нагло врал об обстрелах со стороны ВСУ.

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Эфир пропагандистов

Эфир пропагандистов

В этот момент Непогодин показал представителю оккупантов неприличный жест.

"Вы что делаете? Уходите отсюда!" - тут же закричал рупор Кремля Евгений Попов.

Однако, даже покидая студию, Непогодин продолжил оскорблять Безсонова словами и жестами.

"Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе", - сказала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

"Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", - подчеркнула она, а Попов добавил, что у людей могут быть разные мнения, но "так вести себя просто недопустимо".

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого "моралисты" Попов и Скабеева называли Непогодина в эфире "идиотом" и "дебилом".

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Место
РоссияМосква
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Новости ДНР
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ишь нагло врёт днровоц, что артиллерия ВСУ стреляет. На самом деле, она ваще не стреляет и стрелять не умеет, на фронте просто для красоты.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, как мило, сливной бачок, которую зачморил в ЕС как последнюю вульгарную шалаву, рассказывает о неувожении...
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Тарас Бор
Тарас Бор
На всех стадиях зомбиТВ одним те же "украинские эксперты" на московской зарплате.
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