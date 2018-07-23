Россияне перекупили бой и хотели, чтобы Усик приехал на их территорию, и они его победили. И тогда они бы свысока хлопали его по плечу и показывали, как они великодушно себя ведут и несмотря ни на что мы все равно братья. И даже эти "упоротые бендеровцы" не мешают двум народам. Что они себя ведут гостеприимно, что украинец может в Москве чувствовать себя как дома, а эти бандеровцы в Украине что-то там беснуются и ненавидят Усика.

И перетянуть еще и Усика к себе, если удастся. Как они перетянули всех этих куйков и повалий.

Вот это был их план.

И всё. Они перекупили бой. Этот выстрел мы уже прощелкали. Они достигли успеха.

ТАК ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ УСИК, ЧТО МЫ дали врагу поставить своего чемпиона в неудобное положение? Это он что ли виноват, что перекупили у Саудовской Аравии бой они, а не мы?

Далее. С какой стати он не должен ехать в Москву? Ни с какой моральной точки зрения он не обязан не поехать в Москву. Наоборот, он обязан поехать и выиграть, потому что:

1) он шел к этому бою всю карьеру

2) отказ такой это просто пафосный пердеж в лужу, его тут же забудут все, кто его требовал, а вот Усик на всю жизнь останется ни с чем

3) не он виноват, что мы прощелкали, что враг, отжавший его родину, перекупил бой и поставил нашего чемпиона в неудобное положение. Должны были бой перекупить мы, но мы не перекупили. Мы умные задним числом.

Но я больше скажу: если бы наши власти заплатили из бюджета 20 млн баксов, что перетянуть бой в Украину, вы все, кто сейчас ноет, что Усик не так победил, ныли бы, что зачем такие деньги на зрелища, зрада, краще пенсионерам отдать. Я на 100% уверен, что вы говорили бы именно так. Потому что большинство из вас не понимает значение в войне таких ивентов. Вы даже парад на День Независимости хаете.

Но Усик не смотря на это поехал и победил. И теперь приз Усику будут отрабатывать российские пенсионеры) В той реальности, где Украина воюет с рф, Украина сегодня одержала мощнейшую победу.

*Усик взял ВСЕ пояса. Он стал чемпионом по ВСЕМ версиям. Это достижение ставит его в один ряд с величайшими чемпионами в боксе. Это даже выше, чем у Владимира Кличко, который тоже владел 4 поясами, но один из которых был некотирующийся IBO. И это наш, украинец. Россияне очень хотели бы, чтобы их достижения в боксе были выше, чем у укропов. Усик их этого лишил.

Новости Победу посвящаю своим отцам

*Усик побил ИХ чемпиона. Надежду рассеюшки. Побил на их территории. Он побил его в одну калитку, просто деклассировал и не оставил шансов. Победил так, что не оставил шансов судьям засудить.

*Усик показал миру, что украинская школа бокса лучше российской. Украинские боксеры лучше российских. Украинские тренера лучше российских. Послушайте бой с российскими комментаторами, как они приуныли под конец, посмотрите их обзорщиков после боя, вы в этом убедитесь.

*все в мире будут знать, что величие Мохамеда Али, кубок которого вручила жена Мохамеда Али, перешло к украинцу родившемуся в один день с Мохамедом Али.

*Усик все это сделал не как космополит - он вышел с четкой проукраинской идентификацией, под украинскую песню с проукраинским текстом, под украинским флагом и гимном. И этот гимн он пел, когда российский боксер даже не знал слов своего.

Вот это то, что сделал Усик для нашей страны.

Вот это все - победа не только в боксе, но и в нашей войне с россией. Вот это то, что вы должны тут же просекать за одну секунду.

Но ватка продемонстрировала вам уверенный и бравый вид, помахала перед носом фоточкой двух боксеров в обнимку, и вы тут же приуныли.

Меня не парит, что он обнялся. Пусть россияне парятся, что их боксер обнялся с укрофашистом. Хотя это нормально у боксеров обняться после боя. Вот так и воруются все победы. Если вы не научитесь понимать свой успех и защищать это, вы будете всегда слабаками с комплексом меншовартості.