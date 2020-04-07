Главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко отреагировал на трагедию с жителем Ивано-Франковщины, который умер с симптомами коронавируса из-за халатности семейного врача, и призвал сообщать о таких случаях в Министерство здравоохранения.

Своими мыслями он поделился на брифинге в ответ на вопрос о посте в сети родственников умершего (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о киевлянине Дмитрие Соболе, который рассказал в Facebook, что его тесть умер с симптомами коронавируса из-за нежелания семейного врача его осматривать, а теща оказалась в больнице с подтвержденным диагнозом.

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"Каждый такой случай должен рассматриваться как минимум клинико-экспертными комиссиями при областных госадминистрациях, а также Государственной службой здоровья Украины, которая дала контракты семейным врачам", – отрегировал он.

Ляшко призвал сообщать о подобных случаях на горячую линию Минздрава. "Если есть вопрос к семейному врачу, вопрос передается в Государственную службу здоровья, там он рассматривается и принимаются необходимые решения. Но я призываю не манипулировать, а помогать врачам, которые работают в сверхтяжелых условиях", – подчеркнул он.

Главный санврач также призвал решать вопросы с халатностью врачей с их непосредственным начальством и учитывать человеческий фактор и условия пандемии.

"При этом, нам нельзя допускать такие ошибки и промахи, которые могут привести к ухудшению состояния пациентов и смерти", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионер умер по дороге из одной больницы в другую. Его до последнего обвиняли в симуляции. Семейный врач советовала ему лечиться горячим чаем и отрицала необходимость госпитализации.

Кроме того, женщина не осмотрела семью из-за отсутствия защитного костюма.

После смерти и вскрытия врачи только через 6 дней сделали тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, однако родственник в это не поверили.

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