Украинца от коронавируса лечили горячим чаем: родственники погибшего ужаснули деталями

Украинец Дмитрий Соболь, тесть которого умер на Ивано-Франковщине с симптомами коронавируса из-за халатности врачей, а теща оказалась в больнице с подтвержденным диагнозом, рассказал новые детали о вопиющем инциденте.

По его словам, тест на вирус провели спустя целых шесть дней после смерти отца его жены и отрицательный результат – некорректный. Подробности мужчина рассказал в эфире ТСН в режиме видеосвязи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Соболь поделился, что семейный врач не только отказалась осмотреть его родных из-за отсутствия защитного костюма, но и ничего не спросила о других болезнях. У покойного был сахарный диабет, на фоне которого высокая температура появилась не сразу.

Украинец умер от коронавируса: врачи лечили горячим чаем Скриншот из видео

По факту смерти мужчины открыли уголовное производство. Судмексперты провели вскрытие. По предварительной информации, там была вирусная пневмония. Однако вирус киевская референс-лаборатория не обнаружила.

"Мы считаем, что тест сделали неправильно. Дождались шесть дней со дня смерти", – возмутился мужчина.

Медики все обвинения отбросили и заверили, что семейный врач, советовавшая лечится горячим чаем, протокола якобы не нарушила.

"Мужчина был под наблюдением семейных врачей как контактное лицо, без проявлений заболевания. Во время первого же проявления повышение температуры немедленно вызвали бригаду скорой для госпитализации", – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Дмитрий же, потерявший родного человека, отметил, что придал огласке эту историю прежде всего для того, чтобы взрослые дети сейчас чаще звонили своим пожилым родителям, чтобы не потерять драгоценное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионер умер по дороге из одной больницы в другую. Его до последнего обвиняли в симуляции.

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