Украинец умер от коронавируса, не дождавшись помощи: семью обвиняли в симуляции

В Коломые Ивано-Франковской области из-за бездействия медиков от коронавируса умер мужчина. Семейный врач боялась осмотреть его из-за отсутствия защитного костюма и рекомендовала оставаться дома и пить больше чая.

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Другие медики закрыли глаза на сообщение родственников о контакте мужчины с семьей, которая недавно вернулась из Италии. Об этом рассказал сын погибшего Дмитрий Соболь на своей странице в Facebook.

"Хронология событий: 20 марта утром мы узнали от родителей, что у мамы третий день температура 38 и сильный кашель, у отца температура незначительная 37 с копейками уже пятый день. У них был контакт с семьей из их села Вовчковцы, члены которой вернулись накануне из Италии и "сидят дома" с высокой температурой", – написал Соболь.

Украинец умер от коронавируса, не дождавшись помощи Информатор

По его словам, родители сразу обратились к семейному врачу, которая проконсультировала по телефону и сообщила, что в их симптомах нет ничего страшного. Медик посоветовала пациентам пить больше чая и сидеть дома.

Соболь отметил, что после звонка родители обратились в "скорую", где им отказали в госпитализации и посоветовали обращаться к семейному врачу.

"Родители обратились к своим знакомым и поехали в инфекционную больницу, где их согласились принять. Врач их послушал и дала вывод: у мамы сильные хрипы, прописала антибиотики, ложиться в больницу не обязательно, вы можете антибиотики принимать дома. Папа здоров", – отметил мужчина.

Он рассказал, что заболевшие также обращались на горячие линии "НСЗУ", "Covid-19 в Ивано-Франковской области" и "МОЗ", что не дало никакого результата.

Украинец умер от коронавируса, не дождавшись помощи facebook.com/dmitriy.sobol

Соболь отметил, что благодаря их настойчивости маму удалось госпитализировать. Состояние отца начало ухудшаться, однако семейный врач все также по телефону поставила диагноз и прописала таблетки.

"После отрицательного экспресс-теста врач мамы решил пожаловаться нам "ваша мама просто симулирует свое состояние, так как ей, видимо, не хватает внимания". 27 марта мы все еще ждали результатов маминого теста ПЦР, когда в обед раздался звонок касательно дезинфекции дома родителей. Мы позвонили отцу и узнали, что он в Коломые в больнице, и его забирают в Ивано-Франковск. Ему было очень тяжело говорить и сказал, что перезвонит. Врачи из Коломыи нам сообщили об очень тяжелом состоянии отца. И спустя час мы узнали, что отец умер в машине "скорой", не доехав до больницы Ивано-Франковска", – рассказал мужчина.

Сын погибшего добавил, что в тот же день лечащий врач мамы сообщил, что их обманули о проведении ПЦР теста, так как не видели в этом необходимости. На следующий день ее все-таки проверили на коронавирус, тест оказался положительным. После смерти отца мужчина выяснил, что семейный врач боится осматривать пациентов, так как больные могут быть действительно зараженными, а у нее нет защитного костюма.

"Мы верим в то, что смерть нашего отца будет не просто очередной смертью во время пандемии, а все смогут сделать из вышесказанного выводы, и это поможет другим инфицированным, а государственные учреждения проведут работу со своим персоналом и пересмотрят процессы. А также, что люди, услышав данную историю, будут бороться за свою жизнь, а не сидеть дома и пить чай по рекомендации семейного врача", – добавил мужчина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, медики, которых президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию для помощи итальянским коллегам с пандемией COVID-19, по возвращению могут сразу приступить к работе.

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