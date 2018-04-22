Украинец преобразил 50-летний "Урал": фото до и после

Житель Черкасщины самостоятельно отремонтировал 50-летний "Урал", на котором военные АТО перевозили оборудование и продукты.

Автомобиль уже разваливался на ходу, поэтому во время одной из волонтерских поездок Григорий Константинов предложил бесплатно починить машину. Помогали ему в этом жители села Мошны, передает "24".

Автомобиль с передовой в село Григория пришлось транспортировать более 500 километров и 6 раз останавливаться на ремонт.

После этого всем селом собирались деньги на ремонт. Сейчас авто преобразилось до неузнаваемости.

Чтобы отправить обновленную машину на передовую, Григорию осталось поменять несколько запчастей, которые передали другие волонтеры.

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