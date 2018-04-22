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Украинец преобразил 50-летний "Урал": фото до и после

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Житель Черкасщины самостоятельно отремонтировал 50-летний "Урал", на котором военные АТО перевозили оборудование и продукты.

Автомобиль уже разваливался на ходу, поэтому во время одной из волонтерских поездок Григорий Константинов предложил бесплатно починить машину. Помогали ему в этом жители села Мошны, передает "24".

Автомобиль с передовой в село Григория пришлось транспортировать более 500 километров и 6 раз останавливаться на ремонт.

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После этого всем селом собирались деньги на ремонт. Сейчас авто преобразилось до неузнаваемости.

Чтобы отправить обновленную машину на передовую, Григорию осталось поменять несколько запчастей, которые передали другие волонтеры.

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Как сообщал "Обозреватель", известный украинский волонтер Юрий Тыра лишился грузовика. Неизвестные сожгли машину.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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