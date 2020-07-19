Украинец "поймал" на камеру самую яркую за 7 лет комету NEOWISE: фантастические фото

Общество 09:39, 19.07.2020 Обновлено: 10:10, 19.07.2020

Житель Броваров Киевской области сфотографировал над городом приближающуюся к Земле комету C/2020 F3 (NEOWISE).

Яркие фото опубликовал в Facebook пользователь Александр Ша (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Немного космоса. Комета над Броварами", – написал он.

NEOWISE была обнаружена астрономами в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Космонавт Иван Вагнер назвал NEOWISE самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" – сказал он.

Комета удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но угрозы она не представляет, поскольку пролетит в 103 млн километров от нашей планеты.

По расчетам, в следующий раз комета вернется в Солнечную систему через 6800 лет.

Комету NEOWISE зафиксировали над Броварами
Facebook\Александр Ша
Комета NEOWISE одна из немногих, которую можно увидеть невооруженным глазом
Facebook\Александр Ша
NEOWISE максимально приблизится к Земле 23 июля
Facebook\Александр Ша

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NEOWISE уже успели сфотографировать над несколькими городами Украины, в частности, над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом.

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