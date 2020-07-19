МоваЯзык

Топ-темы:

Украинец "поймал" на камеру самую яркую за 7 лет комету NEOWISE: фантастические фото

Общество
1,0 т.
Комета NEOWISE не представляет угрозы Земле

Комета NEOWISE не представляет угрозы Земле. NASA

Житель Броваров Киевской области сфотографировал над городом приближающуюся к Земле комету C/2020 F3 (NEOWISE).

Яркие фото опубликовал в Facebook пользователь Александр Ша (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Немного космоса. Комета над Броварами", – написал он.

NEOWISE была обнаружена астрономами в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Космонавт Иван Вагнер назвал NEOWISE самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" – сказал он.

Комета удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но угрозы она не представляет, поскольку пролетит в 103 млн километров от нашей планеты.

По расчетам, в следующий раз комета вернется в Солнечную систему через 6800 лет.

Комету NEOWISE зафиксировали над Броварами

Комету NEOWISE зафиксировали над Броварами Facebook\Александр Ша

Комета NEOWISE одна из немногих, которую можно увидеть невооруженным глазом

Комета NEOWISE одна из немногих, которую можно увидеть невооруженным глазом Facebook\Александр Ша

NEOWISE максимально приблизится к Земле 23 июля

NEOWISE максимально приблизится к Земле 23 июля Facebook\Александр Ша

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NEOWISE уже успели сфотографировать над несколькими городами Украины, в частности, над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом.

УкраинаБроварыкосмос
Поделиться в Facebook
  2. Общество