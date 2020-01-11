Украинец поднялся на самый высокий вулкан в мире и установил рекорд. Фото

Альпинист из Харькова Валентин Сипавин поднялся к самому высокому вулкану Охос-дель-Саладо в Южной Америке и установил мировой рекорд – он плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря.

Об этом сообщает клуб Alpomania, основанный Сипавиным, на своей странице в Facebook. В сообщении сказано, что путешествие Сипавин разделил с австралийским путешественником Даниэлем Буллем.

"Имея проблемы со своей командой поддержки, его как акклиматизировавшегося мотивированного и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходителей на 7 вершин и 7 вулканов Даниэль Булл. И они с Валентином вместе установили сразу два мировых рекорда Гиннесс " – говорится в сообщении.

Валентин Сипавин поднялся на самый высокий вулкан в мире

В клубе добавили, что харьковчанин сделал "highest altitude kayaking" на высоте 6377 метров над уровнем моря. Австралиец в той же лагуне проплыл в открытой воде.

"Как туда затащили каяк, разбили лед, как можно плавать почти на 6400 и вообще, как это возможно, надеемся, мы скоро узнаем от самого Валентина", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 43-летний парашютист-скайдайвер поднялся на специально созданном аэростате, наполненном гелием, на высоту в 39 километров и шагнул в пустоту. Он провёл в свободном падении 4 минуты 19 секунд, после чего раскрыл парашют.

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