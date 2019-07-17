Украинец основал международное рыболовное сообщество и популяризирует рыбалку в стране

Украинец Евгений Носальский основал международное рыболовное сообщество Fish.Love.Club и популяризирует рыбалку в стране.

Он рассказал "Все про Киев", что основной философией его команды является объединение рыболовов от аматоров до профессионалов в одну большую структуру для плодотворного взаимодействия, коммуникации и генерации полезных проектов в offline-режиме. А основная цель — это максимальное развитие рыболовного туризма в Украине.

Носальский отметил, что страна "имеет огромный потенциал стать меккой в Восточной Европе" для всех желающих поехать на рыбалку и попробовать себя в абсолютно разных видах ловли.

Рыбалка "Все про Киев"

"У нас имеются абсолютно все условия для этого: уникальная природа и ландшафты, великолепные внутренние водоемы и выход к морю, качественный сервис и умение выстраивать долгосрочные бизнес-отношения!" — подчеркнул он.

По словам украинца, к сожалению, есть несколько сдерживающих факторов, которым противостоять очень сложно, например, "крышуемый" властью промышленный вылов рыбы на внутренних водоемах страны. Это, добавил он, одна из самых основных проблем и ее нужно искоренить на законодательном уровне.

Носальский отметил, что, несмотря ни на что, Fish.Love.Club уверенно идет вперед и расширяет свою клиентскую базу, а количество желающих поймать рыбу в Украине и хорошо провести время растет с каждым сезоном.

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