Украинец, который два месяца болел COVID-19, рассказал о тяжелых последствиях

У Максима Головкина, у которого первого в Одессе зафиксировали COVID-19, после выздоровления осталось несколько симптомов болезни.

Как говорится в сюжете "Фактов" на ICTV, одессит поборол коронавирус четыре месяца назад, но последствия заболевания не прошли.

"С момента болезни прошло уже четыре месяца. У меня остались фиброз в легких и нарушения терморегуляции. Если в комнате тепло, у меня сразу поднимется температура, и наоборот – там, где холодно, она будет снижаться. То есть, мой организм перестал регулировать температуру на уровне 36,6 градусов", – рассказал Головкин.

По словам медиков, такие последствия возникли после осложнения от воспаления легких. Также парень пожаловался на хроническую усталость.

"Врачи прогнозируют, что эти симптомы исчезнут не раньше, чем через год. Фиброз мне посоветовали лечить в Швейцарии, но сейчас это физически невозможно, так как границы закрыты. По терморегуляции, она должна исчезнуть сама", – поделился одессит.

Головкин предостерег тех, кто думает, что коронавируса не существует.

"Могу сказать точно, что коронавирус таки существует. Болел я, болели члены моей семьи. Двое знакомых (в возрасте до 40 лет), к сожалению, вирус не преодолели", – рассказал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Головкин после 55 дней провел на изоляции, рассказал, как проходило лечение от COVID-19.