Украинец, который уже 2 года живет в Пекине, рассказал, как Китаю удалось победить пандемию коронавируса.

Соответствующее видеообращение активно распространили в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам парня, два месяца китайцы практически не выходили на улицу. "Было абсолютно пусто, работали только продуктовые магазины и аптеки. На каждом шагу меряют температуру: в магазинах, парикмахерской, особенно в метро. Чтобы попасть в любое общественное место, нужно заполнить мини-анкету, где записать дату, имя, номер телефона", – поделился мужчина.

Он также рассказал, что ношение маски является обязательным даже после снижения риска заражения. В том случае, если прохожие видят человека без маски, его настоятельно просят надеть средство индивидуальной защиты.

По его словам, в Китае очень ответственно отнеслись к эпидемии и соблюдали все меры осторожности.

"Я обращаюсь ко всем моим соотечественникам моего возраста. ЕСли вы заболеете, то благодаря сильному иммунитету сможете победить вирус. Но вы же не хотите заразить тех, у кого он слабый? И лечиться самим?" – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса по миру, указали западным медикам на три ключевые ошибки, которые они повторяют, борясь с инфекцией.

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