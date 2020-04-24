На сегодняшний день в Украине запрещено производить вакцины, поскольку в свое время экс-президент Украины Леонид Кучма подписал меморандум о нераспространении бактериологического оружия.

"После этого в Украине запрещено производить собственные вакцины, работать с бактериальными штаммами, с вирусами и так далее", – рассказал в эфире телеканала ZIK Заслуженный врач Украины Борис Тодуров (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"На мой взгляд, это была серьезная ошибка правительства и руководства – отказаться от возможности производить собственные вакцины. Украина до недавнего времени производила 12 вакцин, и они были вполне успешными. Мы могли бы продавать и зарабатывать, если бы мы не отказались", – подчеркнул медик.

Украине запрещено производить вакцины

Вместе с тем он констатировал, что за последние годы страна отказалась практически от всех высоких технологий. "Не надо быть конспирологом или большим разведчиком, чтобы понимать, что это искусственно созданная ситуация. В Украине убивают высокие технологии, искусственно убивают", – заявил Тодуров.

"Все, что было связано с высокими технологиями, с высокой рентабельностью производства, с конкурентоспособностью нашей страны – практически все сегодня убито, в том числе и медицинская наука. Сельское хозяйство? Пожалуйста, сажайте картошку, ребята, это ваш удел. Так сегодня нас позиционируют в мире", – заметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, украинским ученым и медикам пятыми в мире удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.