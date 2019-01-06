МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

14.7тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 6 января, текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Украина получила его после Божественной литургии, которая проходила в Стамбуле.

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Твиттер Петра Порошенко

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Твиттер Петра Порошенко

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Новости
''Кара Божья'': человек Путина пристыдил Россию из-за Томоса
Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Поделиться в Facebook
13
Комментарии
12
4
Смешно
32
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
😱 ВатоПравославная Секта тоже оказывается имеет Томос: https://enigma.ua/articles/tomos_dlya_russkoy_pravoslavnoy_tserkvi_nashelsya
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Теперь в (на) украине есть автофекальная секта стамбульского патриархата! Скакуны, славьте стамбульского папу в низком поклоне!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Русь сегодня празднует возвращения домой томоса, нашего статуса в православном мире, который дикари похитили 300 лет назад. Думали стырят нашу историю, и автоматом станут вуликой страной, но не нут то было! Правда всегда всплывает наружу, даже если для этого нужны столетия!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги