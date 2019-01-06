Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

В воскресенье, 6 января, текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
Украина получила его после Божественной литургии, которая проходила в Стамбуле.
Твиттер Петра Порошенко
Твиттер Петра Порошенко
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".