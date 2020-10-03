Украине спрогнозировали самую теплую погоду в Европе

В Украине в воскресенье, 4 октября, будет самая теплая погода среди европейских стран. Температура воздуха составит +20 +24 градуса.

На северо-востоке будет немного свежее +17 +21 градус. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram.

По прогнозу синоптика, дождей не будет. Локальные осадки возможны лишь в западных областях и в Карпатах. Ветер юго-восточный, порывистый.

"В Киеве 4 октября – без дождя, с солнышком, +22 градуса. Гуляйте на радость и с умом", – отметила синоптик.

Карта. Наталья Диденко в Telegram

Прогноз погоды. Наталья Диденко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.