Украине спрогнозировали до 20 тысяч жертв коронавируса до конца года. Инфографика

В Украине от коронавируса до конца 2020 года может умереть до 20 тысяч человек.

Как сказано в прогнозе Киевской школы экономики, опубликованном в четверг, 15 октября, в ноябре количество заражений может достигнуть до 10 тысяч в сутки.

В учебном центре отметили, что Украина находится среди стран с наиболее тяжелым положением и для того, чтобы не допустить такого сценария, необходимо ввести комплексный карантин в областях активного распространения COVID-19.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности – четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 – на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

В Школе отметили, что благодаря жесткому карантину Украина избежала первой волны коронавируса весной, чего не удалось большинству Европейский стран.

Прогноз по коронавирусу в Украине. Сайт Киевской школы экономики

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5062 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 5302 человека (+73 за сутки), а 119 650 пациентов (+951) полностью побороли болезнь.

В связи с этим десятки городов и регионов Украины внесли в "красную" карантинную зону.