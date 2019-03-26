Украине предсказали аномальную смену климата: чего ждать

По данным климатологов, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

Как сказано в сюжете ТСН, глобальное потепление спровоцирует раннее похолодание, и осень придет в страну уже в августе — с дождями и понижением температуры.

"Лето по отношению к предыдущим годам, предыдущего столетия, сжалось. Оно стало не таким длинным, как три месяца, а продолжается где-то два месяца", - отметила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова.

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Изменения климата видно также по мутации растений. Так, ученый Виктор Мельник отмечает, что плющ обыкновенный, который обычно стелился по земле, пополз вверх по стволам деревьев.

Там растение переродилось, изменило форму листьев, начало цвести белым цветом и плодоносить темными кистями. Такие признаки характерны для плюща средиземноморского, который растет, в частности, в Испании, Франции и Грузии.

"Ничем иным, как глобальным потеплением, это не объяснишь", — подчеркивает Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, однако апрель начнется с похолодания.

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