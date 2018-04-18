В Раде раскрыли план "удара" по УПЦ МП

Если Константинопольский патриархат предоставит украинской православной церкви статус автокефалии, в стране де-факто может действовать сразу две канонические церкви.

"Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время на Синоде Константинопольского патриархата, который состоится в мае", - сказал "Обозревателю" президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины Виктор Еленский.

Говоря об условиях принятия такого решения, он пояснил: "Для этого требуется обращение церковных иерархов и обращения власти. Церковные иерархи - Киевский патриархат и Украинская православная автокефальная церковь такие обращения направили. Президент свое обращение также подготовил и отправил. Он также обратился к лидерам фракций, чтобы и парламент еще раз подтвердил свою волю".

"А как быть с Московским патриархатом?" - спросил "Обозреватель". "Если захочет, он присоединится, а если не захочет, не будет присоединяться. Если не присоединится, то в Украине будет две юрисдикции, две канонические церкви: одна будет автокефальная, и еще одна - в юрисдикции Московского патриархата", - пояснил Еленский.

В этом контексте он заметил: "В принципе, на территории одной страны должна быть одна церковь, но в условиях, когда Московский патриархат не хочет решать проблему миллионов украинцев, держит их за оградой, Вселенский патриарх вмешивается в эту ситуацию".

Напомним, ранее "Обозреватель" выяснил отношение к идее автокефалии украинской церкви у двух наибольших православных конфессий Украины – Московского и Киевского патриархатов.