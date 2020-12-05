Украине обещают солнечную погоду: синоптик уточнила прогноз на воскресенье

В воскресенье, 6 декабря, в Украине ожидается сухая солнечная погода. Облачность предвидится лишь на западе, востоке и юге страны, включая Крым.

При этом вероятны туман, похолодание и гололедица на дорогах. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Так, в ночь на 6 декабря температура воздуха снизится до -3-8 градусов, на востоке Украины – до -5-11 градусов, на западе и юго-западе – 0+3 градуса.

Днем ожидается 0-3 градуса мороза, на западе и юге – +1+ 5 градусов.

В Киеве 6 декабря также похолодает: ночью до -5-7 и днем – до 0-2 градуса мороза. Однако осадков не предвидится; возможна солнечная погода.

В Украине вероятны туман, похолодание и гололедица Telegram Натальи Диденко

В Украине 6 декабря ожидается похолодание скриншот

Наталья Диденко составила прогноз погоды на 6 декабря в Украине скриншот

Как уточнила Наталья Диденко, ожидается, что такое похолодание будет кратковременным – потеплеет во второй половине следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду на декабрь 2020 года в Украине. Так, начало месяца обещает быть по-настоящему зимним, но в середине месяца ожидается потепление. А народный синоптик Леонид Горбань считает, что в конце декабря – начале января на новогодние праздники ожидается дождь и плюсовая температура.