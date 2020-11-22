Украине нужен локдаун с остановкой общественного транспорта, – врач

Мирослав Семенюк Общество 09:39, 22.11.2020 Обновлено: 10:03, 22.11.2020

Украина вскоре придет к необходимости тотального локдауна вместо карантина выходного дня.

Как заявила в эфире "Украина 24" врач-педиатр, доктор медицинских наук Марина Маменко, в первую очередь нужно будет ограничить курсирование общественного транспорта.

"Мне кажется, что в определенное время мы придем к тотальному локдауну – 2-3 недели необходимы для того, чтобы разгрузить больницы. Если мы не готовы к сознательным ограничениям ежедневно, вынуждены будем терпеть более строгие внешние ограничения", – сказала она.

По мнению врача, во время локдауна нужно остановить общественный транспорт, так как он несет основные риски заражения.

"Общественный транспорт – это место, где с наибольшей вероятностью можно получить инфицирование. Если в начале карантинных ограничений весной как-то пытались водители сдерживать население, и население было более сознательным, то сложно сказать, что есть ограничения сейчас", – отметила Маменко.

Она добавила, что надо будет мобилизовать общественный транспорт для перевозки тех людей, которые вынуждены будут работать в больницах, аптеках и продуктовых магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский ранее заявил, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса в сутки.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости COVID-19 достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

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