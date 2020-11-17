Украине нужен локдаун, но остановить COVID-19 невозможно, – инфекционист

В Украине целесообразнее ввести локдаун, хотя и он помешать распространению коронавируса не поможет. Однако карантин выходного дня в стране будет вообще малоэффективным.

Таким мнением в комментарии "24 каналу" поделился врач-инфекционист Сергей Крамарев. По его словам, с трудом вериться в то, что COVID-19 больше "заражает" людей в выходные, чем в рабочие дни.

Специалист предположил: в таком случае в Украине надо или вводить общенациональный карантин. Но при этом предусмотреть определенную компенсацию для предпринимателей, которые останутся без работы. В ином же случае, подчеркнул инфекционист, вообще не вводить жесткие ограничения.

"Карантин не для того, чтобы ликвидировать заражения. Это невозможно. Он дает возможность системе здравоохранения адаптироваться к ежедневному количеству больных. Только такая цель. Остановить заболевание просто невозможно", – подчеркнул эксперт.

Он привел в пример другие страны мира, отметив, что там локдаун длится от трех недель до месяца. Но украинское государство таких ограничений не выдержит, поэтому параллельно нужны меры в экономическом вопросе.

"Я бы запретил работу заведений, где есть большое скопление людей, где ношение масок и других мер безопасности не соблюдаются. Имею в виду ночные клубы, фитнес-центры, спортивные залы. Ведь физические нагрузки – это форсированный выдох, при котором вирус распространяется на еще большее расстояние", – объяснил Крамарев.

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