В Украине нужно ввести локдаун на 3 недели и помочь людям деньгами, – Бережнов

Трехнедельный локдаун в Украине позволил бы в разы сократить заболеваемость коронавирусом и существенно уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Если бы страна выдержала хотя бы три недели, то это был бы наиболее эффективный способ разорвать цепи заражения и уменьшить нагрузку на здравоохранение", – подчеркнул он.

"Мы не устраним процесс, мы не прервем его на сто процентов, но мы уменьшим количество выявленных и количество заболевших, фактически – поступление в больницы, которые и так уже перегружены. И не придется стоять в очереди на госпитализацию, если, не дай бог, кто-то заболеет", – пояснил врач.

По его оценкам, путем 3-недельного локдауна можно снизить заболеваемость "в половину, а то и больше".

Бережнов объяснил, что нет смысла вводить локдаун на период меньше, чем 3 недели: "Потому что есть заразившиеся, есть контактные, есть инкубационный период".

Вместе с тем он подчеркнул, что локдаун должен сопровождаться мерами по экономическому поддержанию населения. "Люди не будут работать, и не у всех есть запас, чтобы можно было выдержать три недели", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что свободные места для госпитализации больных коронавирусом могут закончится к декабрю текущего года, а значит, необходим новый карантин.