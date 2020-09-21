Врач объяснил разницу между Украиной и Италией в ситуации с COVID-19

Татьяна Гайжевская Общество 05:06, 21.09.2020

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине отличается от той, которая была в Италии.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "Различия в том, что в Италии ввели жесткие мероприятия инфекционного контроля в лечебных учреждениях. И в Италии очень серьезно организована работа с контактными. В нашей стране работа с контактными до сих пор не проводится", – пояснил он.

По словам врача, привычная статистика по коронавирусу малоинформативна. Ключевыми показателями является количество свободных коек, предназначенных для тяжелых больных с COVID-19, а также процент контактных лиц, которые были "отработаны" соответствующим образом.

В то же время медик добавил, что Украине не следует перенимать опыт борьбы с COVID-19 в Италии, поскольку он не является наиболее успешным в мире.

Как писал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что коллапс медицинской системы из-за эпидемии коронавируса Украине не грозит, однако дополнительные койки в медучреждениях следует разворачивать.

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