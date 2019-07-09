ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Украине наср*ть!" Журналист разнес россиян за скандал с Путиным

10.3тЧитать материал на украинском

‏Украинцам нет дела до критики политиков в средствах массой информации, в том числе со стороны российской пропаганды.

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в своем Twitter, комментируя скандал в Грузии, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

"Особенно смешит, как россияне восприняли оскорбление Путина на свой счет. Шлют грузинам проклятья, желают смерти ведущему. Вот в РФ на ТВ годами оскорбляют и проклинают политиков из Украины, и что? Да в Украине всем насрать. Ни разу не видел, чтобы кто-то по этому поводу убивался", - написал он.

Путин и Габуния

Путин и Габуния

Пользователи поддержали Казанского в комментариях.

"В отличии от кацапов, украинцы не воспринимают политиков как богов и царей", ‏"У вас есть Путин - ваш царь и Бог. Ни дня без", "В таком случае для всех телезрителей российских каналов царем и богом является вся Украина. За последние 5 лет ни дня не проходило, чтобы эту страну не упоминали на российских федеральных каналах", - отметили они.

"Украине наср*ть!" Журналист разнес россиян за скандал с Путиным
Новости
Российские туристы массово отказываются от Грузии: что известно
"Украине наср*ть!" Журналист разнес россиян за скандал с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинская телекомпания "Рустави 2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в программе "P.S." в адрес Владимира Путина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Денис КазанскийВладимир ПутинГеоргий Габуния
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
15
Смешно
18
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Игорь
Игорь Игорь
На то он и фашизм. Один из признаков фашизма - это культ вождя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Наши украинские "патриёты" всегда относились серьёзно и с большим интересом к процессам каловыделения из своих и чужих тел. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Закон Порядок
Закон Порядок
вчера грузины пытались ворваться в студию телекомпании "Рустави 2" и разорвать "смельчака"которого кстати отстранили от эфиров,но этого не расскажут укр. "СМИ"
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5
2 из 3 ответов | показать все
Закон Порядок
Закон Порядок
Serov Oleg, под кислым борщом.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Serov Oleg
Serov Oleg
Виня Ксения, ксюха,ты под чем постоянно?алкоголь? канабис?клей?бензин?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel