"Украине наср*ть!" Журналист разнес россиян за скандал с Путиным

‏Украинцам нет дела до критики политиков в средствах массой информации, в том числе со стороны российской пропаганды.

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в своем Twitter, комментируя скандал в Грузии, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

"Особенно смешит, как россияне восприняли оскорбление Путина на свой счет. Шлют грузинам проклятья, желают смерти ведущему. Вот в РФ на ТВ годами оскорбляют и проклинают политиков из Украины, и что? Да в Украине всем насрать. Ни разу не видел, чтобы кто-то по этому поводу убивался", - написал он.

Путин и Габуния

Пользователи поддержали Казанского в комментариях.

"В отличии от кацапов, украинцы не воспринимают политиков как богов и царей", ‏"У вас есть Путин - ваш царь и Бог. Ни дня без", "В таком случае для всех телезрителей российских каналов царем и богом является вся Украина. За последние 5 лет ни дня не проходило, чтобы эту страну не упоминали на российских федеральных каналах", - отметили они.

Особенно смешит, как россияне восприняли оскорбление Путина на свой счет. Шлют грузинам проклятья, желают смерти ведущему. Вот в РФ на ТВ годами оскорбляют и проклинают политиков из Украины, и что? Да в Украине всем насрать. Ни разу не видел, чтобы кто-то по этому поводу убивался — Денис Казанський (@den_kazansky) 8 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинская телекомпания "Рустави 2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в программе "P.S." в адрес Владимира Путина.

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