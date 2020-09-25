Украине может грозить локдаун: что это означает и какие страны ввели

Израиль начиная с 25 сентября ввел тотальный карантин, или локдаун, из-за пандемии коронавируса. Так, суточное количество больных в стране с 9-миллионным населением по состоянию на 25 сентября составило рекордные 8126 случаев.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о том, что такое локдаун, какие его условия и каким государствам он грозит.

Что такое локдаун

Локдаун (англ. lockdown – блокирование) представляет собой запрет людям свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

Локдаун предусматривает полное ограничение передвижения в связи с эпидемией или стихийным катаклизмом. Во время пандемии коронавируса в 2019-2020 годах этот термин послужил обозначением для массовых карантинов. В странах, где действует локдаун, полностью или частично ограничено свободное передвижение и социальные контакты, а в обычном режиме могут функционировать только те организации, которые предоставляют основные потребности и услуги.

В странах, где действует локдаун, полностью или частично ограничено свободное передвижение и социальные контакты Pixabay

Локдаун в мире

Израиль стал первой в мире страной, которая ввела повторный карантин. Так, власть государства опасается, что система здравоохранения не справится с растущим числом зараженных COVID-19.

Кроме того, с критическим ростом заболеваемости столкнулись Индия (около 75 тысяч инфицированных в сутки) и Аргентина (около 12 тысяч заболевших в сутки). Однако абсолютным антирекордсменом являются США, где число погибших достигло 200 тысяч, заболели почти 7 миллионов, а ежедневный прирост зараженных составляет примерно 40 тысяч.

В свою очередь страны Европы, столкнувшиеся с повторным всплеском эпидемии, – в частности Испания, Великобритания, Франция, Бельгия, вновь вводят ограничения в сферах экономики и общественной жизни.

Хотя заболеваемость COVID-19 растет по всему миру, на жесткие ограничения пока решился только Израиль "Главком"

В Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает вероятности национального локдауна. Хотя пока конкретной даты нет, на данный момент в целом по стране места в больницах заполнены на 50%.

"По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября (дата проведения местных выборов. – Ред.), и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", – сообщил он в блоге на "Новом времени".

При этом он добавил, что "никто не будет никого закрывать", если украинцы будут придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский жестко выступил против строгого локдауна.