Части Украины грозит серьезный дефицит воды: какие регионы в опасности

Из-за бесснежной зимы некоторым регионам Украины, среди которых Донбасс, Криворожье и южная часть, грозит нехватка воды.

В этих областях сосредоточены крупнейшие потребители воды и активно занимаются сельским хозяйством, рассказал "Сегодня" и.о. главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Хорев.

В материале отмечается, что в этом году в Украине наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, однако весеннего разлива не было из-за низкого уровня осадков зимой.

"Доступные для широкого использования водные ресурсы формируются в основном в бассейнах Днепра, Днестра, Северского Донца, Южного и Западного Буга, Дуная, а также малых рек Приазовья и Причерноморья. Вместе с тем, наименее обеспечены водными ресурсами Донбасс, Криворожье и юг Украины, где сосредоточены крупнейшие потребители воды", – рассказал Хорев.

Наталья Закорчевная, глава кафедры водных ресурсов Государственной экологической академии последипломного образования и управления, отметила, что на ситуацию обратили внимание из-за необычной зимы.

"Почему говорить об этом начали только в начале этого года? Потому что у нас не было снега. И это называется гидрологическая засуха. Раньше мы как жили: выпадал снег, потом он таял, пополнял запасы воды в реках, подземные воды. Сейчас мы оказались без снега, который был крайне необходим, чтобы весной сформировалось какое-то полноводье. Впервые за 140 лет в Украине была такая зима", – пояснила Закорчевная.

Она добавила, что ситуация еще не катастрофическая, но уже необходимо принимать меры.

Директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин также отметил, Украина занимает 125 место среди всех стран мира по уровню обеспечения водой. У страны малый запас воды по сравнению с европейскими странами: менее 1 тысячи кубических метров на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.