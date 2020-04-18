Украине грозит новая вспышка коронавируса из-за верующих: в МВД сделали заявление

Юрий Сергиенко Общество 13:19, 18.04.2020 Обновлено: 13:55, 18.04.2020

Украине грозит новая вспышка коронавируса COVID-19, если верующие соберутся в церквях на Пасху 19 апреля.

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В 2019 году в богослужениях на этот праздник приняли участие около 7,5 миллионов человек. Для новой вспышки инфекции достаточно будет все лишь десятой части от этого количества, заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщается на сайте ведомства.

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"Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паству не приходить на службу, а оставаться дома", – отметил он.

Шевченко напомнил, что возле храмов будет дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Они будут следить за тем, соблюдают ли граждане дистанцию и меры безопасности.

Представитель МВД уточнил, что с нарушителями будут проводить профилактические беседы, а если они не помогут – правоохранители прибегнут к административным наказаниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, верующих на Пасху позвали в Свято-Воскресенский храм УПЦ МП в Киеве, чтобы они "соприкоснулись с Благодатным огнем", в разгар карантина.

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