В среду, 4 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность.

Об этом предупредили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (1 уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Украине грозит лавинная опасность DW

Снеголавинной же опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей присвоили высокий (3-й) уровень опасности. Ожидаются снегопады и метели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом по Украине 4 марта ожидается сухая весенняя погода, столбики термометров поднимутся в отдельных регионах до +19 градусов.

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