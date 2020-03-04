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4 марта • обновлено в 11:19
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Украине грозит лавинная опасность: названы регионы повышенного риска

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В среду, 4 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность.

Об этом предупредили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (1 уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Украине грозит лавинная опасность

Украине грозит лавинная опасность

DW

Снеголавинной же опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей присвоили высокий (3-й) уровень опасности. Ожидаются снегопады и метели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом по Украине 4 марта ожидается сухая весенняя погода, столбики термометров поднимутся в отдельных регионах до +19 градусов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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