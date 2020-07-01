Украине грозит дефицит питьевой воды: эколог сказала, в каком году ее придется импортировать

Миру в последующие 30 лет грозит сильный дефицит питьевой воды, а Украина, согласно прогнозам, к 2050 году может начать ее импортировать.

Об этом в интервью "Апострофу", ссылаясь на данные климатологов, заявила Светлана Романко, управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

У нее спросили, с чем связано массовое исчезновение воды в колодцах по всей Украине.

"Это последствия изменения климата. Питьевой воды становится меньше во всем мире", – пояснила Романко.

Она отметила, что показатель водяного стресса в Украине очень низкий и составляет 1,0 тыс. кубометров воды на человека. В Польше он на уровне 1,6 тыс. кубометров на человека, в скандинавских странах – три и более тысяч кубометров.

"Причем в той же Польше, когда так же начала исчезать вода в колодцах, на правительственном уровне были приняты меры: ограничили мытье машин, ограничили поливы зеленых насаждений и т.п. Использование артезианской воды с самого начала – под жестким контролем, у нас оно – вообще неконтролируемое", – сказала Романко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Романко также пояснила, почему мнение о том, что главной причиной страшных паводков на Прикарпатье является варварское уничтожение лесов – не совсем соответствует действительности.