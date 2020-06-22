Украину ждут аномальная жара, шквалы, засухи и смерчи. Подробный прогноз

Глобальное потепление, которое началось в последние десятилетия, и дальше будет провоцировать природные катаклизмы в мире: засухи, аномальную жару, шквалы и ураганы.

Украина не исключение. Резкие температурные колебания, аномальное тепло зимой и холод летом, смерчи, безводья и подтопления, ливни и шквалы – это то, с чем страна будет жить ближайшие годы. Синоптики говорят, что такой естественный уклад уже не изменить, однако не стоит паниковать, потому что к изменениям можно подстроиться.

Какая погода ждет украинцев и как привыкнуть к новым условиям – читайте в материале OBOZREVATEL.

Шквалы и град станут локальными

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в регионе, к которому относится и Украина, – один из самых высоких темпов роста температуры в мире за последние 30 лет. В прошлом году эти показатели увеличивались в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это привело к изменению продолжительности сезонов – холодный период и зима стали значительно короче и теплее, а теплый период и лето – более длительными и жаркими. Кроме того, летом значительно больше жарких дней.

Изменился и режим осадков: зимой при высоких температурах все чаще идет дождь, а не снег, а летом это приводит к образованию мощных конвективных облаков. В результате обрушиваются сильные ливни, град, шквалы, а в последнее время участились и смерчи.

"Ливни стали локальными, из-за чего в одном городе за несколько часов выпадает норма осадков за месяц или два, а рядом дождя вообще может не быть. Такие погодные тенденции предыдущих лет в будущем только усилятся. В Арктике начали таять ледники, о чем свидетельствуют недавние +33 в Якутии. Если раньше действие циклонов или антициклонов длилось неделю, то теперь может держаться и до месяца. Например, летом 2010 года мощный антициклон в Украине сохранялся 56 дней: на востоке и в центре было +42, а на Тернопольщине – только +15", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL известный украинский метеоролог Вера Балабух.

Аномальная жара nsn.fm

Если за последние 10-15 лет температура на всех континентах выросла на 0,4-0,6 градусов, то на территории Украины этот показатель составляет 1-2 градуса. В последний год такие жесткие тенденции только усилились, добавляет Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины.

По его словам, изменение климата только увеличивает негативные проявления погодных условий.

"Большое количество осадков приведет к формированию паводков, а рост скорости ветра будет нести разрушительную силу. В этом года Европу охватила засуха, из-за чего во многих странах Центральной и Восточной Европы появились проблемы с водой. Украина тоже входит в этот перечень. Сейчас у нас период маловодья, особенно в южных регионах страны, где преобладают грунтовые и метеорологические засухи", – объяснил он OBOZREVATEL.

Люди должны привыкнуть к природным катаклизмам

Украинские синоптики и ученые утверждают, что поскольку человечеству не удастся избежать новых природных изменений, то следует привыкнуть к новым условиям жизни и перенаправить экономику.

"Надо не пугаться, а понять, что это природа, есть природные явления, от которых мы никуда не денемся. Людям следует адаптироваться и быть готовыми в любую минуту решать проблемы, а государство должно научиться управлять рисками возникновения техногенных угроз, адаптировать хозяйство и свой территориальный уклад к засухам и паводкам. Например, если раньше подтопления разрушали карпатский регион, то теперь они разрушают южные регионы и юго-восточные. Температура растет такими темпами, что вскоре почувствуем рост климатического водного баланса, дефицит местного стока и водных ресурсов. Пока нам удается регулировать это из-за спада экономики и переброски стока в регионы, которые не обеспечены водой", – напомнил Яцюк.

Украинский климатолог Светлана Бойченко соглашается, что негативные последствия экстремальных погодных явлений можно научиться минимизировать. Это позволит уберечься от разрушений, в том числе и от смерчей, которые все чаще возникают в Украине. Для этого государство должно создать сеть оперативного предупреждения.

"Смерчи чаще всего связаны с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Проблема в том, что их невозможно предусмотреть заранее. Поэтому в Украине должна существовать система оперативного предупреждения. Это когда синоптики на местах отслеживают такие процессы и дают оперативные прогнозы, чтобы в крайнем случае люди смогли спрятаться и хотя бы частично сохранить свое имущество", – добавила она в эфире ObozTV.