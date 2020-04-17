Украина заявила о новых фактах участия РФ в войне на Донбассе: опубликованы доказательства

На Луганщине сотрудники военной контрразведки задокументировали очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на востоке Украины.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил 17 апреля. Так, во время разминирования территорий вблизи позиций ООС, обнаружено противопехотную осколочную выпрыгивательную мину кругового поражения – ОЗМ-72 производства России. Этот боеприпас не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.

В штабе отметили, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

Facebook / Операция объединенных сил

Вещественное доказательство будет добавлено к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения РФ агрессивной войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.

В дальнейшем боеприпас передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 15 апреля российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

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