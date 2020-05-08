Украина "зависла": Ляшко указал на необычную тенденцию с эпидемией COVID-19

Украина избежала резкого прыжка и уже три недели находится на "плато" эпидемии коронавируса COVID-19.

На это обратил внимание главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 8 мая.

"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350-550 случаев в сутки", – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что полный выход из карантина 11 мая опасен новыми вспышками летом и осенью. "Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", – подчеркнул он.

Виктор Ляшко

По словам главного санврача, если бы Украина отказалась от карантина, то сейчас по всей стране было бы около 220-240 тысяч заболевших COVID-19.

"Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок. Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не успела бы выезжать и транспортировать больного", – рассказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

В возрастно-половой структуре умерших от коронавируса преобладают мужчины 204 (56,5%) и люди в возрасте от 50 лет (86%).