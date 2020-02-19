Украина засохнет: климатолог напугала погодой через 10 лет

Если в Украине сохранятся настоящие темпы повышения температуры, часть ее рискует превратиться в пустыню.

Об этом предупредила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко, передает ТСН. "Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину", – пояснила она.

Засуха в Украине Иллюстрация

По ее словам, за неимением снега зимой, соответственно и полноценного наводнения, весной начали пересыхать реки и озера, источники питьевой воды в лесах.

Кроме того, вода исчезает и по всей Украине, бьют тревогу метеорологи. В колодцах в некоторых районах ее просто нет и люди вынуждены пользоваться теми, которые копали еще в прошлом веке.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в 2020 году, согласно предварительным прогнозам, будет, как и зима, аномально теплой.

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