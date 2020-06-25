Украина запросила у НАТО и ЕС помощь для борьбы с последствиями наводнений

Юрий Сергиенко Общество 19:15, 25.06.2020

Министерство иностранных дел Украины попросило у Европейского Союза и НАТО помощи в ликвидации последствий наводнения на западе страны.

Киев просит активировать механизм гражданской защиты ЕС, а также привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы, сообщается на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что рассчитывают на поддержку по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, а также по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин выделил около 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Напомним, что из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. Также три человека погибли.

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