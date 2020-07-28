Украина запланировала производство беспилотников, способных уничтожить российские "Панцири"

Украина и Турция обсуждают совместную разработку и производство ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, которые способны уничтожить российские ЗРПК "Панцирь".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере. По его словам, оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве.

"Обсуждается совместная разработка еще более мощных систем и даже производства дронов Bayraktar на Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве", – подчеркнул посол.

По его словам, в этом году у обеих стран были две важных встречи в области оборонной промышленности.

"Недавно, в этом месяце, был визит министра обороны Турции в Украину, и также была встреча наших оборонных промышленностей, включая представителей министерств обороны, в начале этого года", – отметил Гюльдере.

Ранее издание Defense Express подсчитало, что за последние годы в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства.

Они были уничтожены высокоточными боеприпасами, запущенными с борта турецких беспилотников Bayraktar TB2. Один из таких моментов был зафиксирован на видео.