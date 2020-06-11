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11 июня • обновлено в 21:56
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Украина занялась разработкой мультитестов на COVID-19 к сезону гриппа

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В Украине ведется разработка мультитестов, которые позволят диагностировать COVID-19 на фоне других сезонных гриппоподобных заболеваний.

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Разработкой занимается Институт молекулярной биологии и генетики, заявил 11 июня в эфире "Радио НВ" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Украине идет разработка мультитестов на COVID-19

В Украине идет разработка мультитестов на COVID-19

eadaily.com

Он отметил, что гриппоподобные заболевания охватывают около 200 вирусов.

"ИМБГ разрабатывает мультитесты, которые позволят нам проводить определенное тестирование и будет показывать процентное содержание тех вирусов, которые циркулируют в данный период увеличения вирусных заболеваний", – пояснил он.

Также главный санитарный врач заявил, что вторая волна коронавируса наиболее вероятна во время сезонного роста заболеваемости гриппом.

"Именно этой второй волны мы опасаемся. Тогда может быть серьезный рост. В таких случаях возможно объединение инфекций, и будет трудно диагностировать, какой именно возбудитель вызвал заболевание: грипп или коронавирус", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения объяснили, что иммуноферментные тесты (ИФА) в Украине проводятся в том случае, если ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, но клинические признаки болезни есть.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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