Украина закупит 2 млн экспресс-тестов на COVID-19: как будут использовать

В Украину завезут 2 млн быстрых тестов на определение коронавируса (COVID-19), которые будут использовать согласно алгоритму, разработанному в Минздраве.

Об этом в пятницу, 6 ноября, с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что они намерены использовать около 1 млн тестов в месяц.

"Мы планируем использовать около 1 млн тестов в месяц. Мы зарегистрировали уже всех ведущих производителей, они получили регистрацию. И мы будем у них закупать эти тесты. Кроме того, есть наш украинский производитель тестов на антиген, так называемый ИФА-метод, это в лабораторных условиях. Эти лаборатории расположены во многих больницах, которые есть в нашей стране, кроме лабораторных центров. Я считаю, что при наличии таких тестов мы доведем количество тестирований до более 100-120 тысяч", – пояснил чиновник.

По его словам, такое количество покроет всю необходимость тестирований. Однако будет определенный алгоритм, каких пациентов и по какой методике тестируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не будут вводить тотальный карантин (локдаун) из-за массового распространения COVID-19.