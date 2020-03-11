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11 марта • обновлено в 17:12
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Украина закрывает почти 200 пунктов пропуска из-за коронавируса

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После введения карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса будут работать всего 49 из 219 пунктов пропуска.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Меры в аэропортах, пунктах пропуска используются, внешний периметр сегодня под особым пропускным режимом работы", – заверил он.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Шмыгаль добавил, что часть из закрытых пунктов пропуска находятся на оккупированных территориях. Там осуществляется усиленный контроль, температурный скрининг, а также осуществляются усиленные меры по выявлению людей, которые, возможно, являются инфицированными.

"Закрыть их совсем мы не можем, но усиленные меры там введены", – сказал премьер-министр.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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