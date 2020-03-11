Украина закрывает почти 200 пунктов пропуска из-за коронавируса

После введения карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса будут работать всего 49 из 219 пунктов пропуска.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Меры в аэропортах, пунктах пропуска используются, внешний периметр сегодня под особым пропускным режимом работы", – заверил он.

Денис Шмыгаль

Шмыгаль добавил, что часть из закрытых пунктов пропуска находятся на оккупированных территориях. Там осуществляется усиленный контроль, температурный скрининг, а также осуществляются усиленные меры по выявлению людей, которые, возможно, являются инфицированными.

"Закрыть их совсем мы не можем, но усиленные меры там введены", – сказал премьер-министр.

Новость дополняется ..

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

А в Верховной Раде в связи с распространением инфекции в мире отменили зарубежные командировки народных депутатов и предусмотрели ряд профилактических мероприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса не будет касаться Верховной Рады, а также органов местного самоуправления.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал