Украинцев бросили за границей из-за коронавируса: деньги на выживание закончились

После запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за границей застряли тысячи украинских граждан. Ежедневно с разных стран украинцы обращаются к властям с просьбой помочь им вернутся домой, но несмотря на многочисленный спецрейсы, ситуация не решается. Тем временем, у людей заканчиваются средства к существованию, и они просто могут остаться на улице в чужой стране.

Как украинцы борются за свое возвращение домой – узнавал OBOZREVATEL.

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Из сотен прорываются единицы

Сергей Лаптев вместе с женой отправились в отпуск в Таиланд еще 9 марта. Сообщение о необходимости срочно вернутся в Украину, из-за вводимых ограничений на авиаперелеты, застало супружескую пару на местных островах 14 марта.

Как пишет Сергей на своей странице в Facebook, из-за плохого местного авиасообщения они не смогли вовремя вылететь в Бангкок и перебронировать билеты на более ранний вылет. В итоге супруги до сих пор не могут найти возможности вернутся в Украину. И таких украинцев в Таиланде и соседних странах тысячи.

Посольство не дает никаких конкретных ответов, а только просит следить за новостями. Предлагают добираться до ближайших эвакуационных хабов, но, как оказалось, этим вариантом воспользоваться не так просто.

Фото Сергея с супругой (по середине) из Таиланда facebook/sergiy.laptiev

"Эвакуационные хабы" – это больное воображение президента и некоторых СМИ. Они не работают. Надо очень много денег, времени и везения чтобы им воспользоваться. Берешь билет авиалиний, которые еще летают, чтобы долететь до хаба, а тебя не сажают на самолет потому, что: раз – другой аэропорт прилета или не тот терминал, два – время пребывания в транзитной зоне больше 12 часов. Три – авиакомпания отказывается дальше вас пересаживать на рейсы МАУ или SkyUp или ваш багаж не перемещается", – объяснил ситуацию Сергей в комментарии OBOZREVATEL.

Многие в панике стали покупать билеты на рейсы МАУ, которые стоили по 1200$ с человека, и это с учетом того, что Сергей с женой заплатили за перелет на двоих туда и обратно 1250$, но авиакомпания стала массово отменять рейсы, а деньги пассажирам возвращать не спешит.

"Мы ждем прямого рейса из Бангкока в Киев. И уже снова приобрели билеты в компании МАУ в два раза дороже, чем по миру. Прямо как первый класс, но эконом", – шутит украинец.

Вылет домой пара ожидает уже 29 марта, если МАУ вновь не отменит рейс. А пока снимают небольшую квартирку в городе.

facebook/sergiy.laptiev

"Бангкок закрыт. Музеи, места скопления людей, кинотеатре, торговые центры и многое, все закрыто. Транспорт ездит нормально, но в метро или супермаркет не пускают с температурой. Везде посты, меряют температуру, везде есть санитайзеры, все моют и чистят", – пишет Сергей.

Застрявший в чужой стране украинец говорит, что несмотря на всю сложность ситуации, посольство Украины в Таиланде делает все возможное, чтобы помочь соотечественникам, и как могут договариваются с авиакомпаниями чтобы они взяли на борт хоть нескольких человек: "Но не все могут прорваться, из сотен – единицы", – говорит он.

"Это очень плохо, когда вывезли всех иностранцев, а украинцы за свои деньги поехать не могут, а когда могут, то надо платить в два-три раза больше", – резюмировал ситуацию с оказанием помощи украинцам от государства Сергей.

Ждем чуда

Еще одна неприятная история случилась с украинкой Ольгой. Девушка получила приглашение от своей подруги на Бали приехать погостить, и она отправилась на остров на целый месяц.

"Я жила и училась в университете на Бали 3 года назад. У меня здесь много друзей, Бали мне как второй дом стал. Одна моя подруга индонезийка пригласила меня в гости сюда и у нее в доме остановиться. Поэтому я и забронировала поездку аж на месяц, так как не будет растрат на жилье", – рассказала Ольга в комментарии OBOZREVATEL.

Фото Ольги с Бали facebook/ola.amazi

Но паника на острове из-за распространения коронавируса внесла в планы украинки коррективы: "На месте я простыла из-за кондиционера, у меня хронический тонзиллит, и я стала немного покашливать. Моя подруга испугалась и выставила меня из дома".

Сейчас Ольга вынуждена жить по хостелам, которые массово закрываются. Владельцы напуганы, и даже возможность заработать их не останавливает.

"Мой знакомый украинец вынужден был выехать из одного хостела, так как владелец был испуган и начал выключать им кондиционеры и горячую воду, как бы намекая, что им нужно выселяться. А дело в том, что в комнате на 10 коек без кондиционера находиться невозможно, очень жарко и дышать нечем", – рассказала она.

Ольга пожаловалась, что все ее сбережения заканчиваются, купить билеты на самолет у нее нет возможности, тем более их стоимость выросла в разы, а большинство рейсов отменили, или перенесли на конец апреля или май.

"Я познакомилась с другими украинцами, которые тоже тут застряли. Пока делать нам нечего. Записались на список на эвакуацию и ждем чуда. Главное, чтобы здесь не начали закрывать отели и хостелы и выставлять нас на улицу, так как местные очень напуганы. Они считают, что это мы белые люди-туристы принесли им коронавирус", – рассказала Ольга.

Слишком мало, чтобы эвакуировать

Очень не повезло украинским туристам в Непале. В консульстве им по сути прямо намекнули, что эвакуации скорее всего не будет, так как их там слишком мало. Об этом OBOZREVATEL рассказала украинка Людмила, которой посчастливилось вернутся домой 25 марта.

"В Непале, в горах, и в Катманду, застряли наши туристы, их не эвакуируют, говорят, что их слишком мало, и они должны пережидать карантин в Непале. Мы ходили в консульство, консул к нам даже не вышел, с нами разговаривала его помощница. Сказали, что нас всего 15 человек, и это очень сложно. Рекомендуют выбираться своими силами, или переждать карантин в Непале, скорее всего эвакуации не будет", – рассказала она.

Людмиле посчастливилось выбраться из страны своими силами, но на это потребовалось не мало сил: "Наш рейс Flydubai был дважды перенесен, с 20 на 21 марта, потом и вовсе отменили, и предложили вариант на 2 октября. Потом мы узнали, про хаб в Дубаях, откуда можно попасть в Украину, мы взяли билеты до Шарджи с надеждой попасть в дубайский аэропорт. Но, в течение дня все изменилось, и нам сказали, что из Шарджи мы не выйдем и нет шансов переехать в Дубай. В МЗС не отреагировали на нашу просьбу организовать какой-то коридор из Шарджи в Дубай, ведь многие могли добраться до Шарджи".

Непал tut-cikavo.com

В итоге Людмила смогла забронировать рейс в Стамбул, несмотря на закрытие города из-за коронавируса, турки выписали временные посадочные, чтобы у прилетевших была возможность пройти в транзитную зону.

Но украинка отмечает, что не всем повезло с финансовыми возможностями, есть наши, которые только спустились из базового лагеря Эвереста и не могут полететь в Катманду из-за запрета внутренних перевозок. Чем они там будут питаться, неизвестно. Та и в самой столице большинство магазинов закрыты, еды купит негде, рассказала Людмила.

А тем временем Украина закрывает все пассажирские перевозки

О таком решении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 марта. По его словам, в Украину не уменьшается поток инфицированных пассажиров, чего быть не должно.

Денис Шмыгаль "РБК-Украина"

"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", – сказал он.

Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что запрет также будет действовать и для спецрейсов, которые сейчас выполняют рейсы для эвакуации наших граждан из-за границы.

"Все перевозчики уже предупреждены, каждый дополнительный рейс в Европу означает новый завоз зараженных людей в Украину. Всем нашим гражданам было дано две недели, все, кто хотел вернуться – вернулись. Запрет касается и спецрейсов, кроме грузового транспортного сообщения и прилета медицинских самолетов, если такие будут", – объяснил он.

Геращенко также отметил, что с авиаперевозками, запрет действует и на автобусное и Ж/Д сообщение, однако украинцам не запрещено пересекать границу на личном автотранспорте.

OBOZREVATEL пытается связаться с МИД Украины, чтобы выяснить дальнейшую судьбу украинцев, которые не могут вернутся домой из-за границы.

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