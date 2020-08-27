В Украине начал действовать запрет на въезд иностранцев: список исключений расширен

По решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украину в связи с эпидемиологической ситуацией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такие ограничения действуют по 27 сентября включительно.

Кабмин при этом утвердил запрет на день раньше анонсированной даты (ранее сообщалось о закрытии границ с 00:00 29 августа) и проинформировал об этом за несколько часов до начала действия правила.

Однако, на внеочередном заседании Кабмина был расширен перечень лиц, которые смогут въехать в страну несмотря на запрет. Так, требование не распространяется на лиц, которые:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

пересекают границу транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывают в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают в стране;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

является главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министрива обороны;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождают их;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

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Как писал OBOZREVATEL: