В Украине начал действовать запрет на въезд иностранцев: список исключений расширен
По решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украину в связи с эпидемиологической ситуацией.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такие ограничения действуют по 27 сентября включительно.
Кабмин при этом утвердил запрет на день раньше анонсированной даты (ранее сообщалось о закрытии границ с 00:00 29 августа) и проинформировал об этом за несколько часов до начала действия правила.
Однако, на внеочередном заседании Кабмина был расширен перечень лиц, которые смогут въехать в страну несмотря на запрет. Так, требование не распространяется на лиц, которые:
являются родственниками первой линии;
имеют разрешение на работу в Украине;
пересекают границу транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
прибывают в Украину с целью обучения;
проходят военную службу на территории Украины;
постоянно или временно проживают в стране;
признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
является главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента, Министерства иностранных дел;
являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министрива обороны;
являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождают их;
являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.
Как писал OBOZREVATEL:
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