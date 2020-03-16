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16 марта • обновлено в 10:52
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Украина закрыла еще два КПП на границе с Россией из-за коронавируса

1.1т
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Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, приостановили работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Запрет введен с 16 марта, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, передает ТАСС.

"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) – "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) – "Пески" (Украина)", – сказали в пресс-службе.

Украина закрыла еще два КПП на границе с Россией из-за коронавируса

Кроме того, еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

Пограничники Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участку также проинформировали о том, что с 16 марта через автомобильные пункты пропуска, расположенные в пределах Белгородской области: "Ровеньки", "Вериговка", "Шебекино", "Нехотеевка", "Грайворон", в пределах Воронежской области: "Бугаевка", временно приостанавливается пропуск на въезд на Украину иностранцев и лиц без гражданства.

Исключение действует для тех, кто имеет право на постоянное или временное проживание на территории Украины.

Карта работы пропускных пунктов:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как украинцы смогут въехать в страну после закрытия контрольных пунктов пропуска на границах с Европой.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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