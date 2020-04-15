Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе: список

Глеб Иванов Общество 13:35, 15.04.2020 Обновлено: 14:33, 15.04.2020

Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение правительство приняло на заседании 15 апреля. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, на этих КПП уже уменьшился поток украинцев. Поэтому, по его словам, на время карантина их можно закрывать.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер", – отметил Шмыгаль.

dpsu.gov.ua

Речь идет о КПП Устилуг, Смильница, Грушев, Угрынив, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка, Новые Трояны.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем канале в Telegram опубликовал полный список КПП, закрытых на границах Украины из-за карантина.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине в связи с ужесточением карантина из-за пандемии коронавируса оставят только 21 контрольно-пропускной пункт на границе.

Также ввели запрет на перемещение более двух человек вместе.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Гробков" не будет: в Киеве закроют все кладбища на поминальные дни

Украина откажется от маршруток: министр назвал города и сроки

Муж умер, а жена спасает свою жизнь: в Ривне больница попала в скандал из-за коронавируса

На Донбассе взорвался миномет: один боец ВСУ погиб, еще восемь ранены

"Голова в язвах!" В ПЦУ резко обратились к Онуфрию из-за сбора людей на Пасху