Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе: список

Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение правительство приняло на заседании 15 апреля. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, на этих КПП уже уменьшился поток украинцев. Поэтому, по его словам, на время карантина их можно закрывать.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер", – отметил Шмыгаль.

dpsu.gov.ua

Речь идет о КПП Устилуг, Смильница, Грушев, Угрынив, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка, Новые Трояны.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем канале в Telegram опубликовал полный список КПП, закрытых на границах Украины из-за карантина.

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Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине в связи с ужесточением карантина из-за пандемии коронавируса оставят только 21 контрольно-пропускной пункт на границе.

Также ввели запрет на перемещение более двух человек вместе.