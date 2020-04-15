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15 апреля • обновлено в 13:41
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Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе: список

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Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой.

Такое решение правительство приняло на заседании 15 апреля. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания, на этих КПП уже уменьшился поток украинцев. Поэтому, по его словам, на время карантина, их можно закрывать.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер", – отметил Шмыгаль.

Речь идет о КПП Устилуг, Смильница, Грушев, Угрынив, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка, Новые трояны.

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Автор
Глеб Иванов
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