Украина закроет КПП на границе из-за коронавируса: появился список и разъяснение

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска на границе для перевозчиков грузов после их закрытия из-за угрозы распространения коронавируса.

Детальную инструкцию он обнародовал на личной странице в Facebook. Также в сети появился детальный список всех КПП, которые будут полностью закрыты для пересечения.

Список КПП, которые будут закрыты, согласовали Госпогранслужба и таможня Telegram-канал Виталия Глаголы

Список КПП, которые будут закрыты Telegram-канал Виталия Глаголы

Список КПП, которые будут закрыты Telegram-канал Виталия Глаголы

Список КПП, которые будут закрыты Telegram-канал Виталия Глаголы

Список КПП, которые будут закрыты Telegram-канал Виталия Глаголы

Список КПП, которые будут закрыты Telegram-канал Виталия Глаголы

По словам Нефьодова, Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень КПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого списка были учтены интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

"Пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше. Уже сейчас Государственная таможенная служба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Кроме того, обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы", – написал Нефьодов.

Граница "Час Пик"

"Поэтому целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другими странами для предотвращения распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время", – добавил он.

Также глава Государственной таможенной службы призвал перевозчиков грузов, которые уже находятся в пути, отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо идти на главные КПП в пределах одной таможни.

Нефьодов заверил, что закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Он подчеркнул, что импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из КПП в пределах одной таможни, указанной в декларации.

"Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать за ПП "Краковец" Галицкой таможни. Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме", – пояснил Нефьодов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за объявленного Кабинетом министров карантина Украина закроет пункты пропуска на границах со странами Европы. Речь идет об автомобильных и пешеходных переходах, а также железнодорожных контрольных пунктах Львовской, Закарпатской и Волынской областей.

Такое решение было принято Министерством здравоохранения и Государственной пограничной службой вечером 11 марта.

Однако по состоянию на вечер 12 марта Кабмин еще не смог уточнить список пунктов пропуска на государственной границе, которые будут закрыты из-за коронавируса. Пока все они работают в штатном режиме.

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