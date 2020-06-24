23 июня неизвестные провели акцию в Музее истории Украины во Второй мировой войне под лозунгом "Бог. Родина. Україна". Активисты водрузили над монументом Родина-мать сине-желтый флаг с надписью "Украина за семью". Так они ответили на действия ЛГБТ-активистов Kyiv Pride, которые 21 июня выложили в соцсетях изображение Родины-матери с "радужным" флагом на острие меча.

Чуть позже стало известно, что организаторами акции выступила христианская молодежь во главе с Марком Дубовым, который является представителем БО "Фонд добра и любви". Участники акции записали короткий видеоролик, в котором осудили действия ЛГБТ-сообщества. Это видео Дубовой выложил на своей странице Facebook.

"Украина - благословенная Богом страна, которая насчитывает десятки миллионов христиан, не может допускать подобную мерзость, которую за гранты и по наущению международных либеральных кругов нам насаживают ЛГБТ-активисты в Украине. Мы выступаем за традиционные христианские ценности, и против гендерной и ЛГБТ- идеологий, против того, что согласно Библии, противно Богу. Такие агрессивные методы пропаганды в Украине не пройдут", – эмоционально объяснил мотивы проведения ответной акции Дубовой.

Представители христианской молодежи назвали акцию с ЛГБТ-флагом на монументе Родина-мать "кощунственным актом вандализма". Особенно возмутила их дата проведения акции - накануне Дня скорби и памяти жертв Второй мировой войны.

Активисты призвали власти и правоохранителей дать правовую оценку действиям ЛГБТ-сообщества.

"Мы не позволим осквернять память наших предков. Свобода вероисповедания, которая сегодня есть в Украине, это – результат молитвенных усилий многих поколений людей, наших дедов и прадедов, которые в тюрьмах и концлагерях выстрадали, выбороли и вымолили у Бога эту свободу", - резюмировал Дубовой, подчеркнув, что свобода не означает вседозволенность.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен флаг ЛГБТ-сообщества на монументе Родина-мать в Киеве. Это видео было снято 21 июня в рамках проведения акции "Мать поймет и поддержит". Представители организации KyivPride пояснили: своей акцией они хотели привлечь внимание к дискриминации ЛГБТ-сообщества, которую они ощущают в Украине - и в очередной раз напомнить, что все граждане нашего государства, не смотря на религиозные взгляды, этническую принадлежность или сексуальную ориентацию, имеют равные права.