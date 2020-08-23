Украина ярко отпраздновала День флага: фото из разных уголков страны
В воскресенье, 23 августа, украинцы в разных городах страны и за ее пределами праздновали День Государственного флага.
В Одессе Потемкинскую лестницу в 12-й раз накрыли огромным украинским флагом. Активисты, ветераны АТО и ООС, гости города и одесситы пронесли 29-метровое (каждый год независимости флаг на акции становится на метр длиннее) полотнище над одним из главных символов города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На Воронцовском маяке также развернули огромный флаг Украины. Впервые в истории государственный символ размером 18 метров на 5 метров вывесили на главном маяке Одессы. Акцию провели организаторы ежегодного "Вышиванкового фестиваля".
В Запорожье на площади Героев перед ОГА представители патриотических организаций развернули 25-метровый флаг. При этом участники мероприятия исполнили гимн Украины. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Большинство из них пришли в вышиванках и с государственными флагами.
На острове Хортица развернули 100-метровый флаг Украины. Там же государственный флаг торжественно подняли на одном из самых высоких флагштоков в Украине.
Активисты из Мариуполя в День Государственного флага отправили поздравления жителям оккупированного Донбасса. Они взяли 50 шариков синего и желтого цвета и отпустили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.
Организаторы акции выразили надежду, что шарики долетят до украинцев, проживающих за линией разграничения, и они почувствуют, что о них помнят.
Также во всех боевых воинских частях Объединенных сил в торжественной обстановке состоялась церемония поднятия государственного флага Украины. Военнослужащие минутой молчания почтили своих боевых побратимов – украинских героев, которые шли в бой под сине-желтым флагом и отдали свою жизнь за Родину, ее свободу и независимость.
Кроме того, полярники станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Государственного флага.
"Наш флаг – наш символ, наша гордость, то, что нас объединяет и не только в Украине, но и за ее территорией. Уже более 24 лет флаг Украины развевается и над станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде. Этот флаг согревает и напоминает о такой родной Родине. Бережем наши символы!" – говорится в поздравлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский с известными украинцами поздравил с Днем Государственного флага.