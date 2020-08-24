Украина ярко отпраздновала День флага: фото из разных уголков страны

В воскресенье, 23 августа, украинцы в разных городах страны и за ее пределами праздновали День Государственного флага.

В Одессе Потемкинскую лестницу в 12-й раз накрыли огромным украинским флагом. Активисты, ветераны АТО и ООС, гости города и одесситы пронесли 29-метровое (каждый год независимости флаг на акции становится на метр длиннее) полотнище над одним из главных символов города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Потемкинскую лестницу в Одессе накрыли огромным государственным флагом dumskaya.net

Потемкинскую лестницу в Одессе накрыли огромным флагом Украины dumskaya.net

Потемкинскую лестницу в Одессе накрыли огромным государственным флагом dumskaya.net

Потемкинскую лестницу в Одессе накрыли огромным флагом Украины dumskaya.net

Дюка в Одессе одели в вышиванку dumskaya.net

На Воронцовском маяке также развернули огромный флаг Украины. Впервые в истории государственный символ размером 18 метров на 5 метров вывесили на главном маяке Одессы. Акцию провели организаторы ежегодного "Вышиванкового фестиваля".

На Воронцовском маяке развернули огромный флаг Украины dumskaya.net

На Воронцовском маяке развернули огромный государственный флаг dumskaya.net

На Воронцовском маяке развернули огромный флаг Украины dumskaya.net

На Воронцовском маяке развернули огромный государственный флаг dumskaya.net

На Воронцовском маяке развернули огромный флаг Украины dumskaya.net

В Запорожье на площади Героев перед ОГА представители патриотических организаций развернули 25-метровый флаг. При этом участники мероприятия исполнили гимн Украины. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Большинство из них пришли в вышиванках и с государственными флагами.

В центре Запорожья развернули 25-метровый флаг Украины ukrinform.ua

В Запорожье развернули 25-метровый государственный флаг ukrinform.ua

В центре Запорожья развернули 25-метровый флаг Украины ukrinform.ua

В Запорожье развернули 25-метровый государственный флаг ukrinform.ua

На острове Хортица развернули 100-метровый флаг Украины. Там же государственный флаг торжественно подняли на одном из самых высоких флагштоков в Украине.

Впервые на острове Хортица развернут 100-метровый флаг Украины zoda.gov.ua

На Хортице развернут 100-метровый государственный флаг zoda.gov.ua

Впервые на острове Хортица развернут 100-метровый флаг Украины zoda.gov.ua

На Хортице развернут 100-метровый государственный флаг zoda.gov.ua

Впервые на острове Хортица развернут 100-метровый флаг Украины zoda.gov.ua

Активисты из Мариуполя в День Государственного флага отправили поздравления жителям оккупированного Донбасса. Они взяли 50 шариков синего и желтого цвета и отпустили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.

Организаторы акции выразили надежду, что шарики долетят до украинцев, проживающих за линией разграничения, и они почувствуют, что о них помнят.

В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики цветов украинского флага 0629.com.ua

Также во всех боевых воинских частях Объединенных сил в торжественной обстановке состоялась церемония поднятия государственного флага Украины. Военнослужащие минутой молчания почтили своих боевых побратимов – украинских героев, которые шли в бой под сине-желтым флагом и отдали свою жизнь за Родину, ее свободу и независимость.

Церемония поднятия государственного флага в рядах ВСУ Facebook ООС

Церемония поднятия государственного флага в рядах ВСУ Facebook ООС

Церемония поднятия государственного флага в рядах ВСУ Facebook ООС

Церемония поднятия государственного флага в рядах ВСУ Facebook ООС

Церемония поднятия государственного флага в рядах ВСУ Facebook ООС

Кроме того, полярники станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Государственного флага.

"Наш флаг – наш символ, наша гордость, то, что нас объединяет и не только в Украине, но и за ее территорией. Уже более 24 лет флаг Украины развевается и над станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде. Этот флаг согревает и напоминает о такой родной Родине. Бережем наши символы!" – говорится в поздравлении.

На станции "Академик Вернадский" подняли флаг Украины 24 канал

На станции "Академик Вернадский" подняли флаг Украины 24 канал

На станции "Академик Вернадский" подняли флаг Украины 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский с известными украинцами поздравил с Днем Государственного флага.

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