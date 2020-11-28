Украина выжила, потому что правду не стереть, – Порошенко об ответственности России за Голодомор

Знание истории, память о прошлых трагедиях и испытаниях, которые выпали на долю украинского народа, являются залогом существования Украины как государства. Очень важно помнить о Голодоморе 1932-33 годов, ответственность за который полностью лежит на Российской Федерации, объявившей себя правопреемницей СССР.

Об этом, отдавая дань памяти миллионам замученных голодом украинцев, написал на своей странице в Фейсбук пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Сегодня мы молимся за души миллионов нерожденных и уничтоженных. Вспоминаем сыновей и дочерей плодородных украинских земель, которые были жестоко убиты голодом, организованным людоедским коммунистическим режимом", – заявил Порошенко.

Политик напомнил: Голодомор 1932-33 годов является страшным преступлением, которое не имеет сроков давности.

"Несмотря на попытки Кремля уничтожить наш свободолюбивый народ, Украина выжила и сохранила собственную память. Потому правду не стереть, не истребить. Мы хорошо знаем, что историческая ответственность за Голодомор 1932-33 годов лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и то преступление не имеет срока давности", – подчеркнул Порошенко.

По мнению пятого президента, нынешняя российско-украинская война обусловлена тем же желанием российских правителей стереть Украину с карты мира, которое почти столетие назад побудило их морить украинцев голодом.

"Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но они уже не смогут повернуть колесо истории вспять. Мы помним! Мы сильные ! Вечная память жертвам Голодомора! Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины!" – завершил Порошенко.

Сообщение со страницы Петра Порошенко в Фейсбук Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов. Введенн этот день памяти указом президента Украины Леонида Кучмы с 1998 года и отмечается в последнюю субботу ноября.

В этом году дню, когда Украина собиралась почтить память миллионов замученных соотечественников, предшествовал акт вандализма: в Запорожье накануне Дня памяти жертв Голодомора осквернили мемориал погибшим детям.