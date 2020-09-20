Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе

Карина Бондаренко Общество 08:17, 20.09.2020 Обновлено: 08:54, 20.09.2020

Украина за минувшие сутки, 19 августа, вышла на второе место в Европе по суточной смертности от коронавирусной инфекции.

В стране было зарегистрировано 48 новых летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Первой в рейтинге оказалась Россия со 144 умершими. Следом за Украиной на третье место вышла Румыния – там скончались 42 пациента. Топ-5 рейтинга закрыли Великобритания и Франция с 27 и 26 летальными случаями соответственно.

Рейтинг стран Европы по заболеваемости коронавирусом.
worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Великобритании выявили рекордное за четыре месяца количество новых случаев коронавируса – 4 422 за сутки.

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