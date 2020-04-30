Украина вышла на плато по коронавирусу, но будет не так, как в ЕС – Ляшко

Количество выявления новых случаев заражения коронавирусом в Украине постепенно замедляется, однако это не говорит об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в целом.

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Страна находится на плато, поскольку серьезного пикового скачка болезни у нас еще не было. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Из-за карантина вспышка развивается потихоньку, мы растягиваем ее во времени, а значит, наше плато может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС", – отметил он.

Ляшко уточнил, что во многих странах Европы уже были и скачек, и плато, поэтому тенденция заболеваемости COVID-19 пошла на снижение.

"У нас этот процесс может быть растянут, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – пояснил главный санврач страны.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, в Украине могло быть 180 тысяч больных, при этом пока в стране таких чуть больше 10 тысяч. Стремительного распространения не произошло.

"Мы перешли на тихое плато, фиксируем новые случаи, которые с учетом тех, кто выздоровел и умер, ежедневно не превышают рамку роста 10%. Двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине, при котором рост количества больных не превышает 30% ежедневно. При таком сценарии наша система здравоохранения справится с нагрузкой", – заверил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после первого этапа послабления карантина в Украине последующие шаги будут приниматься только после оценки эпидемиологической обстановки в стране.